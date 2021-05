Tony Parker : Alizé Lim HPI, elle se confie sur leur couple

En août dernier, Tony Parker et Axelle Francine ont annoncé à la surprise générale leur séparation après 10 ans d’amour. C’est sur les réseaux sociaux que l’ancien basketteur a fait part de la nouvelle : "Après 9 ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union. Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils. Nous rendons publique cette information afin d'éviter toute rumeur ou autre spéculation. Aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de notre vie privée. Merci". Et après cette annonce surprise, Tony Parker a finalement retrouvé l’amour dans les bras d’Alizé Lim. Il y a quelques semaines, le sportif de 38 ans a dévoilé deux photos de lui en compagnie de sa nouvelle compagne sur les réseaux sociaux, officialisant ainsi cette nouvelle idylle.

Des séances de psy pour le couple

Depuis cette officialisation, Alizé Lim et Tony Parker sont restés discrets. Mais la joueuse de tennis a décidé de faire des confidences à nos confrères de Paris Match. Et lors de cet entretien, la sportive qui est atteinte de HPI (haut potentiel intellectuel), a révélé qu’être surdouée lui joue souvent des tours dans sa carrière sportive mais aussi dans sa vie personnelle : "C'est comme faire un coming-out. J'avais peur des a priori ou que l'on pense que je me vante. Au final, ça m'a permis de me libérer de mes souffrances intérieures". Face à ces troubles, Alizé Lim tente au quotidien d’expliquer son HPI à Tony Parker : "Je peux avoir des réactions exacerbées dues au trop-plein d'émotion. Pour qu'il me comprenne, je lui montre des vidéos qui expliquent le comportement des HPI". La jeune femme a ensuite révélé qu’avec Tony Parker ils se rendent régulièrement chez un psy pour mieux comprendre la singularité de la joueuse de tennis.

Par Alexia Felix