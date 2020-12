Tony Parker : cette étonnante révélation sur Eva Longoria

La vie sentimentale de Tony Parker connaît de nombreux hauts et bas. En effet, alors qu'il semblait vivre le parfait amour avec Axelle Francine, le basketteur a annoncé son divorce le 3 août dernier. Sur les réseaux sociaux il avait posté un message pour annoncer son choix. "Après 9 ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union. Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils. Nous rendons publique cette information afin d'éviter toute rumeur ou autre spéculation. Aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de notre vie privée. Merci".

une condition pas vraiment respectée...

Avant Axelle, Tony Parker a vécu une longue relation avec l'actrice Eva Longoria. En effet, le basketteur était marié à la star de Desperate Housewives entre 2007 et 2011. Mais après plusieurs années de vie commune, elle demande le divorce. Une décision qui n'a pas surpris Tony Parker.

Invité sur le plateau de "On est en direct" sur France 2, Laurent Ruquier a questionné le jeune homme sur la sortie de son titre "Premier Love" en 2007 qui faisait référence à son premier amour. "J’ai eu des discussions avec elle. Bien sûr, j’en ai parlé avec elle avant de faire cette chanson". Laurent Ruquier a ensuite enfoncé le clou en déclarant qu'Eva Longoria souhaitait qu'aucune "autre" femme apparaisse dans le clip. Tony Parker a confié qu'il n'avait pas respecté le souhait de sa femme...

Par J.F.