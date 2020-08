Tony Parker divorce : c'est fini avec Axelle Francine

Tony Parker vient d'annoncer une mauvaise nouvelle sur son compte Instagram. Le basketteur à la retraite divorce de sa femme Axelle Francine. Le couple s'était rencontré en 2011 et s'était marié trois ans après. Ce lundi 3 août, il signe donc la fin de 10 ans d'amour. De cette union, sont nés deux garçons, Josh et Liam, nés en 2014 et 2016. Le basketteur s'était confié sur ce nouveau rôle de père dans les colonnes de Paris Match en 2016 : "Je n’aurais jamais imaginé aimer autant ce rôle. Je pensais qu’au début le père était en retrait, que les interactions avec un nouveau-né étaient limitées. Je croyais que la vie d’un nourrisson se résumait à dormir et à manger. J’avais tort".

Cette annonce a fait l'effet d'une bombe chez les fans de Tony Parker. Et pour cause, la jeune femme s'était confiée sur son couple dans une interview accordée à Paris Match "J’avais des préjugés sur les sportifs. J’ai rencontré Tony et j’ai changé d’avis. Il est surprenant, ouvert et curieux. J'ai vraiment besoin de mon temps avec Tony, on adore être ensemble. Plus les années passent, plus on apprécie nos moments à deux. C'est un mari très attentionné, qui pense toujours à la carte, au SMS gentil".

une belle histoire se termine

C'est donc dans un post sur ses réseaux sociaux que Tony Parker, ancien basketteur emblématique des Spurs de San Antonio a annoncé la nouvelle. Il écrit : "Après 9 ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union. Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils. Nous rendons publique cette information afin d'éviter toute rumeur ou autre spéculation. Aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de notre vie privée. Merci".

Par J.F.