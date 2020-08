Tony Parker divorce : qui est sa femme Axelle Francine ?

À la surprise générale, Tony Parker a indiqué sur ses réseaux sociaux ce 3 août qu’il se séparait de son épouse, Axelle Francine. "Après 9 ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union", indique le basketteur désormais retiré de la compétition. "Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils", ajoute "TP". Une annonce d’autant plus surprenante qu’en 2018, dans les colonnes de Paris Match, Axelle Francine déclarait : "J’ai vraiment besoin de mon temps avec Tony, on adore être ensemble. Plus les années passent, plus on apprécie nos moments à deux." Le couple s’est rencontré en 2011 alors que Tony Parker venait tout juste de divorcer d’Eva Longoria.

Une jeune femme très discrète

Diplômée d’un master de journalisme et de communication, Axelle Francine était au moment de leur rencontre une journaliste écrivant pour des magazines français et américains et spécialisée dans la mode. Les amoureux officialisent leur idylle lors des Jeux olympiques de Londres en 2012 avant de se marier en toute discrétion le 2 août 2018 au Texas. Tony Parker et sa femme ont eu deux petits garçons. Josh Parker, né le 30 avril 2014 et Liam Parker né fin juillet 2016. Bien que mariée à un des plus grands sportifs de sa génération, Axelle Francine a toujours cultivé la discrétion. "J’aime mon anonymat, me promener tranquille. On n’intéresse pas les paparazzis aux États-Unis. En Europe, c’est plus pénible", déclarait-elle à Paris Match. A 34 ans tous les deux, les voilà désormais célibataires.

Par Non Stop People TV