Tony Parker en couple : Il officialise sa relation avec Alizé Lim

Tony Parker a retrouvé l'amour. En août 2020, le basketteur retraité a annoncé son divorce avec sa femme Axelle Francine. Le couple qui s'était rencontré en 2011 et s'était marié trois ans plus tard, est toutefois resté proche pour préserver ses deux garçons, Josh et Liam, nés en 2014 et 2016. Tout comme il avait tenu à rendre publique sa séparation pour éviter les rumeurs, Tony Parker a décidé d’officialiser sa relation avec Alizé Lim, joueuse de tennis de 30 ans. Ce dimanche 21 mars, l'ancien basketteur de 38 ans a dévoilé sa nouvelle histoire d'amour en partageant deux photos sur son compte Instagram où la sportive l'enlace. En légende de ces clichés du couple complice et tout sourire, il a simplement ajouté un cœur blanc.

Des rumeurs avaient circulé

En commentaire, les internautes se sont réjouis de cette officialisation et ont félicité le couple : "Très beau couple", "Ça y est, c'est officialisé", "Content pour vous". En août dernier, des rumeurs avaient circulé après la diffusion de photos des deux sportifs sur un yacht dans le sud de la France. "Tony et elle se sont baladés à scooter et ont bullé tout sourire à bord d’un bateau en compagnie du patron de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas", écrivait alors Paris Match. Auparavant, Alizé Lim a été en couple avec le nageur Florent Manaudou, frère de Laure Manaudou.

Par Marie Merlet