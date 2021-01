Tony Parker : ses confidences sur Axelle Francine, son ex-femme

Star emblématique du basket, Tony Parker a droit à son documentaire sur Netflix. Intitulé "The Final Shot", le long-métrage revient sur la vie parcours du joueur français qui s’est démarqué en NBA à travers les témoignages du champion du monde de football Thierry Henry, l’ancien joueur de basket-ball américain David Robinson ou encore Vincent Coller, sélectionneur de l’équipe de France de basket, et le joueur Boris Diaw. En plus de retracer les exploits de Tony Parker sur le terrain, le film dévoile des bribes de sa vie de famille.

De son mariage avec la célèbre Desperate Housewives Eva Longoria à leur divorce, on découvre le sportif à la retraite dans l’intimité. Si l’actrice n’apparaît dans la production, sa seconde épouse Axelle Francine s’est confiée avec franchise sur le papa de ses enfants. Interrogée par Alessandra Sublet, la journaliste a expliqué : "Il était avec une star d’Hollywood avant et de passer après, c’est jamais facile". Si elle a souligné ne s’être "jamais comparée à elle", le public s'en est chargé.

Tony Parker "très, très fière" de son ex-compagne

"On te compare forcément à la personne qui était là avant. Tony, je l'ai aussi choisi avec son passé. C'était le jeu, il y a des pour et des contre. J'avais trouvé l'amour, c'était vraiment ce qui m'importait. C'est ça qui te rend fort", a-t-elle ajouté. La mère de famille a poursuivi : "Quand t'es jeune, tu as un problème de légitimité, t'es avec une célébrité qui est une légende du basket quand même. Donc tu te demandes toujours si tu vas être à la hauteur". "Très, très fière" de celle qu’il qualifie de "super maman" Tony Parker a raconté : "Elle a toujours été là pour moi, que ce soit pour les bons comme les mauvais moments".

Discrète, Axelle Francine s’est fiancée à l’athlète en 2013 avant d'accueillir leur premier enfant Josh l'année suivante et Liam en 2015. Pour son compagnon, la jolie brune a accepté de s'installer au Texas : "Quand il m'a dit le Texas, je ne connaissais pas vraiment. J'ai toujours grandi à Paris et après, j'ai fait New York, c'était que des grandes villes. Je me suis dit que le temps d'adaptation risquait d'être un peu périlleux. Mais au final, j'ai vraiment aimé la ville". Marié en 2014, le couple a divorcé en 2020. Une triste nouvelle que Tony Parker a annoncée sur ses réseaux sociaux : "Axelle et moi avons décidé de mettre un terme à notre union. Cette décision sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils".

Par C.F.