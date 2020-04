Tony Yoka et Estelle Mossely dévoilent le sexe de leur deuxième enfant

Tony Yoka et Estelle Mossely s'apprêtent à agrandir prochainement leur famille. Déjà parents d'un petit garçon prénommé Ali, les deux boxeurs attendent leur deuxième enfant. Alors que le moment de la naissance se rapproche peu à peu, le couple de sportifs a révélé le sexe du bébé à l'occasion de sa participation dans "Tous en cuisine" ce vendredi 24 mars. Chez eux dans leur cuisine, Tony Yoka et Estelle Mossely ont suscité la curiosité de Cyril Lignac qui n'a pas pu s'empêcher de demander la fameuse question. "C'est un garçon", lui répond la boxeuse de 27 ans, et poursuit avec humour : "Je vais être en infériorité là".

"Je voulais deux garçons"

"Tony, il faut y retourner !", propose Cyril Lignac à Tony Yoka, satisfait que ce soit un garçon. "Ah non mais je voulais deux garçons, j'ai eu deux garçons", lance-t-il avant qu'Estelle Mossely n'ajoute : "On va faire une petite pause avant le troisième essai". "Mais Estelle, tu voulais une fille !", rappelle Cyril Lignac. Avec leur fils en cuisine, les deux sportifs s'étaient pourtant séparés en octobre dernier. A l'annonce de sa grossesse, la boxeuse avait annoncé quitter son compagnon de longue date. Mais après cette "décision douloureuse", le couple s'était retrouvé lors d'un moment romantique en janvier dernier à l'occasion de ses deux ans de mariage. "Joyeux second anniversaire de mariage à ma femme Estelle Yoka Mossely, une autre année et un autre enfant à venir", avait adressé Tony Yoka à Estelle Mossely, laissant entendre leur réconciliation.

Par Marie Merlet