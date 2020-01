Tony Yoka et Estelle Mossely : le couple de boxeurs de nouveau ensemble ?

Leur séparation est-elle sur la voie de la réconciliation ? En octobre dernier, Estelle Mossely annonçait à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Enceinte de son deuxième enfant avec Tony Yoka, la boxeuse révélait également leur séparation. Une annonce survenue après leur mariage il y a deux ans. "Nous avons vécu le meilleur comme le pire et vous entendrez peut-être derrière cette annonce des choses vraies, certainement aussi des choses fausses. Érigée en tant que 'couple en or', après les jeux [Jeux Olympiques, ndlr], notre histoire a été vraie et sincère, mais la vie ressemble beaucoup au sport et il est plus dur de rester en haut que de monter", avait annoncé Estelle Mossely sur Instagram.

De nouveau en couple ?

Mais les deux boxeurs semblent s'être retrouvés. A l'occasion de leur deux ans de mariage, Tony Yoka a adressé un tendre message à Estelle Mossely sur Instagram ce 8 janvier : "Joyeux second anniversaire de mariage à ma femme @estelle.yoka.mossely une autre année et un autre enfant à venir". Le sportif a accompagné sa publication de photos et d'une vidéo de leur moment romantique à l’hôtel George V de Paris où au milieu d'un cœur en pétales sur le lit, des photos de leurs noces ont été posées. Alors que la naissance de leur deuxième enfant est attendue, tous les deux ne laissent plus de place au doute sur leur couple.

Par Marie Merlet