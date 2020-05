Tony Yoka et Estelle Mossely parents pour la deuxième fois, découvrez le prénom de leur fils

"Le couple en or" comme ils sont surnommés suite à leur titre olympique conquis dans leur catégorie respective à Rio lors des Jeux Olympiques 2016 vient d’agrandir sa famille. Après la naissance de leur petit Ali qui fêtera ses 3 ans le 2 août prochain, Estelle Mossely et Tony Yoka ont accueilli un deuxième garçon. Sur son compte Instagram, Tony Yoka a posté deux photos, sur la première il est à la maternité avec Estelle Mossely avec leur bébé dans leurs bras. Sur la deuxième on le voit contempler son nouveau-né. En légende le boxeur écrit : "Notre deuxième fils Magomed Yoka est né jeudi 7 mai 2020. Merci à Estelle Mossely et félicitations encore une fois un accouchement comme une championne. Merci à tous pour vos messages et profitez de vos familles".

"Félicitations à nous"

Le prénom de leur deuxième fils est donc Magomed. Le couple avait dévoilé le sexe du bébé en direct dans "Tous en cuisine", l’émission avec Cyril Lignac diffusée sur M6. Estelle Mossely a ensuite posté une photo sur son compte Instagram avec Tony Yoka et Magomed, elle dévoile en légende le poids à la naissance : "Notre bébé est né. Le 7 mai 2020 à nouveau une date gravée ! 3 kilos 800 pas de record battu lol mais je voulais un petit bébé, voilà je l’ai eu haha. Mon petit Magomed ! Félicitations à nous". Une deuxième grossesse qui est venue solidifier le couple qui s’était séparé fin 2019, Estelle Mossely avait annoncé dans un même post sa grossesse et leur séparation. Mariés depuis 2018, Tony Yoka et Estelle Mossely forment désormais une belle famille avec leurs deux garçons.

Par Non Stop People TV