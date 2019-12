Tony Yoka et Estelle Mossely séparés : le couple de boxeurs réuni pour fêter Noël avec leur fils

Le petit Ali, deux ans, pose tout sourire aux côtés de ces célèbres parents sportifs. Tony Yoka et Estelle Mossely se sont retrouvés pour fêter un Noël en famille comme le dévoile la publication de la jeune femme de 27 ans, ce jeudi 26 décembre. En légende de cette adorable photographie prise devant un imposant sapin, elle écrit : "Noël… Ma fête préférée ! Rien ne pouvait la gâcher et c’était top ! Avec chacun notre vie, bonne et moins bonne, c’est un moment qui rassemble". Le trio rayonne. Estelle Mossely ajoute une précision : "C'était un Noël à 3 et demi pour nous".

« Avance, encaisse, esquive et progresse »

Au moment de la séparation du couple, deux mois auparavant en octobre dernier, ils avaient annoncé dans un long message que celle qui s'est illustrée aux Jeux Olympiques de Rio attendait leur deuxième enfant : "Tout d’abord, fruit d’une réelle volonté pour Tony et moi et en laissant les choses se faire naturellement, je vous annonce une heureuse nouvelle. Nous voulions apporter à notre fils Ali une expérience supplémentaire dans sa vie, celle d’être grand frère. Aujourd’hui la machine est lancée et je prie pour que l’être que j’ai dans mon ventre soit ma deuxième plus grande fierté" avait expliqué la « Sportive de l'année 2019 » selon le prix qui lui a été décerné par GQ. "Ensuite, une bonne nouvelle s’accompagnant aussi, parfois, de son lot de déception, je vous annonce aujourd’hui ma séparation avec Tony Yoka. Cette décision, quelle qu’en soit la raison est une décision douloureuse. Mais la femme que je suis ne peut que rester fidèle à ses valeurs et à son éducation. Nous avons vécu le meilleur comme le pire". Dommage, ils formaient un beau couple.

Par Elodie F.