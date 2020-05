Tony Yoka papa, il dévoile une adorable photo de ses enfants

Le couple aura vécu une année pour le mois mouvementée. Fin d'année 2019, Estelle Mossely poste une photo sur son compte Instagram. Avec cette publication, elle annonce à sa communauté être enceinte de son deuxième enfant, mais également sa séparation avec son mari Tony Yoka : "Une bonne nouvelle s’accompagnant aussi, parfois, de son lot de déception, je vous annonce aujourd’hui ma séparation avec Tony Yoka. Cette décision, quelle qu’en soit la raison est une décision douloureuse. Mais la femme que je suis ne peut que rester fidèle à ses valeurs et à son éducation. (…) Érigée en tant que “couple en or”, après les jeux, notre histoire a été vraie et sincère, mais la vie ressemble beaucoup au sport et il est plus dur de rester en haut que de monter (…)".

Un papa heureux

Mais coup de théâtre quelques mois plus tard, le couple décide de se donner une seconde chance. Tony Yoka avait officialisé cela sur son compte Instagram "Joyeux second anniversaire de mariage à ma femme, une autre année et un autre enfant à venir."

Et le 7 mai dernier, leur petit garçon est venu au monde. Ils ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, dévoilant ainsi le prénom. "Le 7 mai 2020, à nouveau une date gravée ! 3 kilos 800 pas de record battu lol mais je voulais un petit bébé voilà je l'ai eu haha. Mon petit Magomed !! Félicitation à nous", écrivait Estelle Mossely.

Pas peur fier d'être papa pour la seconde fois, Tony Yoka vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram de ses deux fils. "J'ai deux fils, j'ai encore du mal à y croire mais je suis père de deux enfants. Rien ne me rend plus heureux."

Par J.F.