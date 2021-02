TPMP : comment le père de Christophe Dominici a appris sa mort ?

Le 24 novembre dernier, le monde du sport était en deuil. Le joueur de rugby Christophe Dominici est décédé brutalement à l'âge de 48 ans, suite à une chute du toit d'un bâtiment dans le Parc de Saint-Cloud. Les circonstances de sa mort restent encore floues. Tandis que certains pensaient à un suicide, son père, Jean Dominici, réfute totalement cette hypothèse.

A l'occasion de la réédition de la biographie de son fils, "Bleu à l'âme", Jean Dominici s'est confié sur la mort de son fils dans les colonnes du Figaro. "Il ne s'est pas tué. Ce n'est pas lui. Et puis il aimait trop ses filles, il nous aimait trop. Il ne pouvait pas faire ça" affirme le père de l'ancien international de rugby. Jean Dominici a ensuite fustigé le personnel médical qui n'aurait pas pris au sérieux la maladie de son fils, une grosse dépression : "Je m'en veux. On aurait pu le sauver, ça tient à si peu de choses ! J'en veux aussi aux psys qui n'ont pas pris au sérieux la maladie de mon fils, à quoi servent ces gens ? Une ordonnance et des visioconférences, ça ne suffisait pas pour le guérir".

un coup de fil étonnant

Ce jeudi 25 février, le père de Christophe Dominici était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Il a accepté de se confier, non sans émotion, sur la manière dont il a appris la mort de son fils. "Ce jour-là, je regardais la télévision mais je n’avais pas mis les informations. Le meilleur ami de mon fils m’appelle et me dit : 'Jeannot, comment ça va ?'. Je suis un peu surpris parce qu’il m’appelle rarement. Je lui dis : ‘Pourquoi, qu’est-ce qu’il y a ?’ Et il me dit : 'Non, rien Jeannot, c’est juste pour savoir'. Et il raccroche".

Mais quelques minutes après, c'est son neveu qui l'appelle. Un coup de fil qui l'intrigue aussi puisque ce dernier lui demande comment il va avant de raccrocher subitement. "Et puis, il y a une personne qui appelle ma femme et qui lui dit : 'Nicole, j’ai ma nièce qui vient de voir sur Facebook que Christophe est mort'".

Jean Dominici, le père du défunt rugbyman Christophe Dominici, nous explique comment il a appris la disparition de son fils. #TPMP pic.twitter.com/RHRkLBy41z — TPMP (@TPMP) February 25, 2021

Par J.F.