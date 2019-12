TPMP : Pierre Ménès dévoile les raisons de son départ de l'émission

C'est l'heure des confidences. Pierre Ménès est l'ultime invité de "L'interview sans filtre" de Télé-Loisirs en cette fin d'année 2019 afin de promouvoir son livre "Mon dictionnaire engagé du football", disponible aux Editions Plon. Le journaliste sportif en a profité pour se livrer à cœur ouvert sur de nombreux moments marquants de sa vie. S'il a donné de ses nouvelles sur son état de santé, Pierre Ménès a également fait une magnifique déclaration d'amour à sa compagne, Mélissa Acosta. Il a notamment révélé : "Elle représente tout. C'est la femme que j'aime." Ses propos adorables ont fait fondre sa bien-aimée qui était aux anges en les découvrant. Par ailleurs, le journaliste sportif est revenu sur son départ de l'émission "Touche pas à mon poste" dont il a été chroniqueur d'octobre à décembre 2017, aux côtés de Cyril Hanouna. Si à cette période, Pierre Ménès avait un emploi du temps surchargé qui l'a empêché de continuer, il a déclaré avec sincérité la véritable raison qui l'a poussé à ne pas revenir dans "Touche pas à mon poste".

"Je n'ai jamais été à ma place dans cette émission"

Sans aucune amertume, Pierre Ménès a expliqué qu'il ne se sentait "pas à sa place" dans "Touche pas à mon poste". Il a confié à Laurent Argelier : "J'en ai fait 20. (...) Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais été à ma place dans cette émission. Pour exister j'ai besoin de parler et c'est une émission dans laquelle tu ne parles pas. Comme je dis souvent, les 10 chroniqueurs sont le premier rang du public de Cyril qui fait un show incroyable. Il l'a très bien compris. On s'entend toujours très très bien. On s'écrit souvent. Et puis c'est un mec qui a une telle générosité que je peux tout lui pardonner.". Si "Touche pas à mon poste" n'est pas fait pour le journaliste, il ne dirait pas non à des participations à d'autres émissions de C8, notamment "Balance ton post" ou "De quoi j'me mêle", présentée par Eric Naulleau. Pierre Ménès, qui a révélé son salaire pour Canal +, a expliqué qu'il aimerait s'envoler vers d'autres horizons : "Je ne désespère pas un jour d'avoir un espace télévisuel dans lequel je puisse parler d'autre chose que de foot.". Ses rêves deviendront-ils réalité en 2020 ?

Par Solène Sab