US Open : Novak Djokovic disqualifié pour un mauvais geste

A la surprise générale, Novak Djokovic a été disqualifié ce dimanche 6 septembre en huitièmes de finale à l’US Open. Alors qu’il était en lice pour tenter de remporter son 18e titre du Grand Chelem, le Serbe a été contraint de quitter le tournoi. En plein match contre l’Espagnol Pablo Carreno Busta, une balle frappée par Novak Djokovic, alors qu’il ne regardait pas vers le fond du court, a heurté une juge de ligne à la gorge. Alertée par son cri, le joueur de tennis a rapidement compris l’accident, et s’est précipité vers elle. Malheureusement le règlement est sans appel, Novak Djokovic est exclu même si son geste était involontaire : "Parce qu’il a été disqualifié, Djokovic va perdre tous les points ATP gagnés à l’US Open et va recevoir une amende du montant de son prize money en plus de toute autre amende éventuellement décidée en fonction de l’incident", a précisé la Fédération de tennis des Etats-Unis (USTA).

Novak Djokovic présente ses excuses

Plusieurs heures après sa disqualification, Novak Djokovic a pris la parole sur Instagram pour présenter ses excuses à la juge et à la direction du tournoi : "Toute cette situation m'a laissé vraiment triste et vide. Dieu merci, le tournoi m'a dit qu'elle (la juge de ligne touchée par la balle) se sentait bien. Je suis extrêmement désolé de lui avoir causé un tel stress. Si involontaire. Si mal. Je ne divulgue pas son nom pour respecter sa vie privée. Pour ce qui est de la disqualification, je dois me retrouver et travailler sur ma déception, faire de tout cela une leçon pour continuer à grandir et évoluer en tant que joueur et être humain. Je m'excuse auprès du tournoi et de toutes les personnes associées à mon comportement. Je suis très reconnaissant à mon équipe et à ma famille de demeurer un soutien fort et à mes fans d'être toujours là avec moi. Merci et je suis vraiment désolé".

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw — ESPN (@espn) September 6, 2020

Par Alexia Felix