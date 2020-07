Vente de l’OM : Bernard Tapie dans le projet de rachat de Mohamed Ajroudi ?

Mohamed Ajroudi n’a pour l'heure pas réussi à convaincre Frank McCourt de lui vendre l’Olympique de Marseille. Ce jeudi 23 juillet, le propriétaire américain de l’OM a mis les choses au clair après les rumeurs de rachat par le duo Ajroudi-Boudjellal. Selon un courriel que l’AFP a pu consulter, l’avocat de Frank McCourt fait "part, de manière formelle et définitive, de la réponse de (son) client : le club n’est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients". Mais cette décision n’a pas découragé Mohamed Ajroudi. L’homme d’affaires franco-tunisien a fait savoir dans un communiqué son envie de toujours racheter l’OM : "Notre client, M. Ajroudi souhaite acquérir l'Olympique de Marseille, idéalement au même coût d'acquisition que celui payé par M. McCourt. M. McCourt a peut-être les ressources pour éponger les pertes annuelles successives du club, mais veut-il vraiment consentir à cet énorme sacrifice ? Ces pertes abyssales concernent autant les joueurs dont les salaires ont été réduits, que les supporters qui croient toujours en leur club et tous les fournisseurs qui se demandent comment ils seront payés pour des prestations déjà livrées".

Le retour de Bernard Tapie ?

Et pour appuyer sa demande, Mohamed Ajroudi a fait savoir qu’il était prêt à faire revenir Bernard Tapie, ancien président de l’OM entre 1986 et 1994 : "Notre client, M. Ajroudi considère que personne ne connaît mieux le club que M. Bernard Tapie, c'est pourquoi il souhaiterait sa présence dans le comité du club, pour autant qu'il le souhaite et que l'ICFC-UEFA le permettent. Je n'ai pas le temps de polémiquer. M. Eyraud, craignant de perdre son salaire, est favorable à la vente pour autant qu'on le garde. Si une campagne de désinformation, massive ou non, suffit à déstabiliser et fragiliser un club historique, il faut sérieusement remettre en question la solidité de sa structure et de son management. M. Ajroudi n'apporte pas seulement les moyens financiers pour remettre à flot l'OM, mais l'expertise d'un vrai président et financier de deux de clubs de football. Il a l'intention de dédommager M. McCourt, de retrousser ses manches et d'insuffler à une nouvelle équipe dirigeante, une dynamique retrouvée". Reste à attendre la réponse de Frank McCourt.

Par Alexia Felix