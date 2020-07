Vente de l’OM : Bernard Tapie de retour ? il répond à la proposition de Mohamed Ajroudi

Frank McCourt persiste et signe, l’OM n’est pas à vendre. Le propriétaire américain du club de football a décidé de refuser la proposition d’achat de Mohamed Ajroudi. Malgré tout, l’homme d’affaires franco-tunisien a fait savoir dans un nouveau communiqué son envie de toujours racheter l’OM : "Notre client, M. Ajroudi souhaite acquérir l'Olympique de Marseille, idéalement au même coût d'acquisition que celui payé par M. McCourt. M. McCourt a peut-être les ressources pour éponger les pertes annuelles successives du club, mais veut-il vraiment consentir à cet énorme sacrifice ? Ces pertes abyssales concernent autant les joueurs dont les salaires ont été réduits, que les supporters qui croient toujours en leur club et tous les fournisseurs qui se demandent comment ils seront payés pour des prestations déjà livrées". Et pour que sa demande soit acceptée, Mohamed Ajroudi n’a pas hésité à évoquer le nom de Bernard Tapie, ancien président du club entre 1986 et 1994.

"La réponse est claire"

Ainsi, Bernard Tapie pourrait bien faire son retour au sein du club : "Notre client, M. Ajroudi considère que personne ne connaît mieux le club que M. Bernard Tapie, c'est pourquoi il souhaiterait sa présence dans le comité du club, pour autant qu'il le souhaite et que l'ICFC-UEFA le permettent (…) M. Ajroudi n'apporte pas seulement les moyens financiers pour remettre à flot l'OM, mais l'expertise d'un vrai président et financier de deux de clubs de football". Mais finalement, Bernard Tapie a réagi à la nouvelle sur Twitter. Et c’est son fils, Stéphane Tapie, qui a relayé les propos de son père : "La réponse est claire, je ne suis ni concerné, ni intéressé, ni même en état pour être en quoi que ce soit mêlé aux projets actuels ou futurs relatifs à l’OM. Fin de l’histoire". Un coup dur pour Mohamed Ajroudi, qui n’a pour le moment pas réagi. Bernard Tapie de son côté doit gérer les derniers propos de son ancien bras droit, qui n’a pas hésité à l’accuser de servir de son cancer.

Par Alexia Felix