Vincent Moscato victime d’un cambriolage : il a perdu gros !

Chaque été, le nombre de cambriolages explose en France ! Les stars ne sont pas épargnées. Début juillet, le footballeur du Bayern Munich, Franck Ribéry, a découvert sa villa saccagée après avoir affronté Parme. Des bijoux et des sacs appartenant à sa femme avaient notamment disparu. Mais Franck Ribéry n’est pas le seul. Mathilde, la fille de Marine Le Pen, le footballeur de l’Olympique de Marseille Bouna Sarr ou encore l’animatrice Cécile de Ménibus ont également été victimes d’un cambriolage à leur domicile cet été. Le chien de Cécile de Ménibus a même été tabassé par les malfaiteurs.

Vincent Moscato cambriolé à son domicile

Ce jeudi 3 septembre 2020, on apprend que c’est au tour de Vincent Moscato d’être visé par un cambriolage à son domicile. Comme le dévoile Closer, l’ancien sportif a été cambriolé alors qu’il était absent pour cause de travaux. Une fenêtre ouverte aurait permis aux malfrats de s’introduire dans le domicile de Vincent Moscato. Les cambrioleurs ont dérobé un impressionnant butin, dont deux montres de luxe. Le préjudice atteint la somme de 15 000 euros, révèlent nos confrères de Closer qui précisent que ce montant est encore provisoire puisque cinq tableaux de peintres contemporains ont également été dérobés. Un véritable coup dur pour Vincent Moscato qui vient de rentrer de vacances. L’animateur de RMC Sport a passé son été avec sa femme Krystel dans un endroit paradisiaque. En effet, le couple a posé ses valises aux Caraïbes, et plus précisément sur l’île de Saint-Barthélémy. Une chose est sûre, Vincent Moscato et Krystel ne se doutaient pas qu’ils allaient passer du rêve au cauchemar…

Par Matilde A.