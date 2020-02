Violences sexuelles dans le patinage : Didier Gailhaguet persiste et signe

Les révélations continuent de pleuvoir. Depuis que l’ancienne championne de patinage Sarah Abitbol a accusé son ancien entraîneur Gilles Beyer de l’avoir violée, les langues se délient. Une autre patineuse, Hélène Godard accuse également l’entraîneur de l’avoir violée quand elle était adolescente. C’est au tour d’une mère de patineuse de formuler de graves accusations à l’encontre de l’entraîneur. Dans les colonnes de l’Équipe, Sabina Mahamoud révèle que Gilles Beyer aurait tenté d’obtenir des faveurs sexuelles contre la prise en charge gratuite de sa fille, Nadjma Mahamoud, ex-championne de France junior, en 2017.

L’ancien champion de patinage refuse de démissionner

Sous le feu des critiques, Didier Gailhaguet est venu longuement s’exprimer sur Cnews ce jeudi matin. Sommé de démissionner, notamment par la ministre des Sports Roxana Maracineau, le président de la Fédération des sports de glace refuse. "Il y a une enquête [judiciaire pour "viols et agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime" à l’encontre de Gilles Beyer ndlr], je veux y participer, je veux écouter les conclusions de cette enquête", justifie l’ancien patineur de haut niveau. "Je prendrai ma décision après", ajoute-t-il. À la question de savoir si Didier Gailhaguet était au courant des agissements de Gilles Beyer, la réponse du président de la fédération des sports de glace est ferme. "Je n’étais absolument pas au courant", déclare-t-il. "J’ai appris il y a une semaine et demie qu’il y a eu des viols dans ma fédération", continue Didier Gailhaguet. Des explications et une ligne de défense qui n’ont que moyennement convaincu Pascal Praud et les intervenants de "L’heure des pros".

Par Ambre L