Yannick Noah : son message plein d'espoir à Kylian Mbappé après la défaite face à la Suisse

Les Bleus ne font plus partie de l'Euro 2021. Lundi 28 juin 2021, l'équipe de Didier Deschamps a été éliminée à l'issue de son match contre la Suisse. Après les prolongations, Kylian Mbappé a raté son tir au but, ce qui a eu pour conséquence l'élimination de la France. Sur ses réseaux sociaux, le joueur a posté un message d'excuse. "Je sais que vous les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir".

Si des supporters n'ont pas manqué d'exprimer leur déception et leur colère, Kylian Mbappé a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités, à commencer par celui du roi Pelé. "Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d'un nouveau voyage", a posté la légende brésilienne sur Twitter. Emmanuel Macron a lui aussi adressé son soutien au joueur via des SMS.

"Kylian, t'es un champion mon gars !"

Mardi 29 juin, c'est un autre sportif qui a réagi à l'élimination des Bleus en huitièmes de finale de l'Euro 2021. Sur son compte Instagram, Yannick Noah a posté une vidéo dans laquelle - lors d'une sortie à vélo - il a adressé quelques mots à l'équipe de France. "Dans le sport comme dans la vie, il y a des moments où on gagne et des moments où on perd. Les Bleus ! Vous nous avez tellement donnés, les gars. Ouais, hier, c'était dur. Mais il y a des champions dans cette équipe. Vous l'avez déjà prouvé", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Maintenant, il faut rebondir. Parce que dans les défaites, aussi douloureuses soient-elles, il y a aussi des belles leçons. Et les champions, ils rebondissent. Kylian, t'es un champion mon gars ! Tu es jeune, tu vas sortir encore plus fort de cette épreuve. Confiance ! Allez les Bleus, on est ensemble".

Par Non Stop People TV