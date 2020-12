Yannick Noah : Son touchant hommage à son fils Joakim

Malgré une belle carrière dans le basket, Joakim Noah a décidé de prendre sa retraite. Depuis plusieurs semaines, la rumeur d’un possible départ du sportif n’a cessée de tourner sur la Toile : "La vie est ponctuée de phases et de remises en question ; avec l'âge, je trouve qu'être basketteur n'est plus aussi fun qu'avant", aurait-il confié à un proche. Alors qu’il était engagé avec les Clippers depuis mars 2020, son agent Bill Duffy a confié à ESPN que Joakim Noah "se dirigeait probablement vers la retraite". Le jeune homme de 35 ans se dirigerait dorénavant vers des activités plus créatives qui l’intéressent. C’est lors de la saison 2007-2008 que le jeune homme a fait ses débuts en NBA avec les Chicago Bulls. Il a ensuite porté le maillot rouge de l’équipe pendant 9 saisons avant d’être transféré chez les New York Knicks. Joakim Noah a par la suite joué pour les Memphis Grizzlies avant de rejoindre les Los Angeles Clippers.

"Toute la famille est tellement fière de toi"

Alors que la rumeur a pris de l’ampleur, Yannick Noah, le père du jeune homme, a finalement pris la parole sur Instagram. Et la star française a finalement confirmé la nouvelle, tout en faisant un touchant hommage à son fils et à son incroyable carrière en NBA : "Merci Yoox pour tous les moments que tu nous as fait vivre durant ta carrière incroyable ! Toute la famille est tellement fière de toi ! Fiers de la personne que tu es ! Fiers de ta fondation et votre engagement avec ta maman. Maintenant tu mérites de t’éclater et de profiter de ta vie avec ceux que tu aimes". En prenant sa retraite, Joakim Noah va pouvoir profiter entièrement de sa famille. Papa d’une petite fille née le 27 septembre 2016, l’ancien sportif est fiancé depuis le 7 septembre 2019 à Lais Ribeiro, un mannequin brésilien.

Par Alexia Felix