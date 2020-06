Yannick Noah : une rare photo de son fils de 16 ans, Joalukas dévoilée sur Instagram

Le 28 avril dernier, Yannick Noah publiait un tendre message d’anniversaire à sa fille aînée Yelena. Confinement oblige, l’ancien champion de tennis avait dû se contenter de lui rendre hommage via les réseaux sociaux en prenant soin de lui témoigner son amour : "Joyeux anniversaire chérie !!! Tu me manques" avait-il écrit en légende d’une photo de celle-ci.

Ce mercredi 10 juin 2020, l’ancien sportif de 60 ans a en revanche pu fêter l’anniversaire de son plus jeune fils Joalukas. Né de son mariage avec Isabelle Camus, le jeune homme fêtait en effet son 16e anniversaire ! Pour l’occasion, la famille a cette fois réussi à se réunir.

Sur Instagram, le père d’Isabelle Camus, Jean-Claude Camus a en effet publié une photo prise durant ce jour si spécial. On y découvre Joalukas en train d’éteindre tendrement son illustre papa Yannick Noah tandis que sa maman Isabelle Camus se tient à leurs côtés. Joalukas s’apprêtait d’ailleurs à souffler ses bougies puisqu’elles figurent encore allumées sur le joli gâteau présent sur la photo.

UNE JOLIE FAMILLE RECOMPOSÉE

Un rare cliché qui met en évidence la ressemblance entre Joalukas et sa maman… puisqu’il a notamment hérité de sa chevelure blonde ! À 60 ans, Yannick Noah est l’heureux papa de cinq enfants. De son premier mariage en 1984 avec Cecilia Rodhe, ancien mannequin de l’Agence Elite et Miss Suède 78, sont nés Joakim Noah en 1985 (joueur professionnel de basketball aux États-Unis), et Yéléna Noah en 1987, mannequin et créatrice de bijoux.

Après son premier divorce, Yannick Noah s’est remarié en 1995 avec le mannequin Heather Stewart-Whyte, dont il aura deux filles : Eleejah née en 1996 et Jenaye née en 1997, mannequin. Ce second mariage mène malheureusement à un second divorce en 1999.

Depuis 2003, celui qui a remporté Roland Garros en 1983 partage sa vie avec Isabelle Camus (fille du producteur Jean-Claude Camus). Leur fils Joalukas est né en 2004.













Par E.S.