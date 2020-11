Yannick Noah victime de racisme, ses terribles confidences

Ce vendredi 20 novembre 2020, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Manu Katché sur le plateau de "C à vous". Sur France 5, le batteur a évoqué son interview de Yannick Noah dans l’émission "La Face Katché" diffusée sur Yahoo. Une interview bouleversante durant laquelle Yannick Noah s’est confié avec beaucoup de sincérité sur un sujet qu’il n’aime habituellement pas aborder. Le tennisman a avoué avoir été victime de racisme tout au long de sa vie. "C’est le combat de ma vie", admet Yannick Noah face à Manu Katché. "Je m'adresse au gamin qui va être dans ma position pour lui dire : 'Mec, tu sais quoi ? Si moi j'y suis arrivé, tu peux y arriver. Oui, on va te traiter de sale n*gro'", a lâché Yannick Noah. Le chanteur a poursuivi : "Quand tu as la double culture, et que tu es sensible, tu es toujours du côté de celui qui morfle. Et celui qui morfle, souvent, c'est le noir".

Le fils de Yannick Noah, Joaluka, lui aussi victime de racisme

Victime de racisme, Yannick Noah a décidé de "ne pas rebondir" et de "rester digne". Sa façon à lui d’encaisser. "C'est comme ça que tu leur fais mal, c'est en gagnant des matches", a estimé l'ex d'Isabelle Camus. Père de cinq enfants, Yannick Noah a ensuite évoqué le cas de son plus jeune fils, Joaluka Noah, lui aussi victime de racisme. "Joa se retrouve dans des situations où les gens ne savent pas qui il est, qu'il a du sang black. Et du coup, les langues se délient et là il s'énerve", a admis Yannick Noah avant de conclure au sujet de son fils de 16 ans : "Il choisit ses potes ! Il choisit ses potes en fonction de ça ! Ils doivent être tolérants, ils doivent comprendre ça. Joa ne peut pas faire de compromis. Joa est blond, il va tomber amoureux d'une chérie blonde et ils vont peut-être avoir un black donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? On est tous mélangés !". De terribles confessions.

Par Matilde A.