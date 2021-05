Youssoupha : Noël Le Graët regrette l'hymne des Bleus du rappeur

A quelques jours du lancement de l’Euro 2021, les fans de football ont pu découvrir l’hymne officiel des Bleus interprété par le rappeur Youssoupha. Et si le morceau a été plutôt bien accueilli par les internautes, Jordan Bardella, numéro 2 du Rassemblement national, a fait part de sa colère sur le plateau de France Info pour le choix de Youssoupha : "Benzema avait un jour dit que Didier Deschamps cédait à une partie raciste de la France. Et bien je pense qu’on a cédé aujourd’hui à une partie racaille de la France. Cela me choque qu’on choisisse quelqu’un comme cela pour représenter la France à l’Euro. Youssoupha est quelqu’un qui, dans ses chansons, (...) a des paroles virulentes lorsqu’il appelle à des menaces de mort contre Éric Zemmour, ou tient des propos extrêmement virulents à l’égard de Marine Le Pen".

"Nous n’aurions pas dû le faire"

Face à toute la polémique, Noël Le Graët a finalement pris la parole dans les colonnes du Parisien. Et le président de la FFF a révélé son regret concernant le choix de cette chanson pour l’Euro 2021 : "Ce sont nos jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée pour accompagner le dévoilement de la liste des 26 Bleus. Personnellement, je l'ai découvert. Certains aiment le rap, d'autres moins. Youssoupha est un bon rappeur qui, comme d'autres, a pu avoir des paroles déplacées. Je crois que nous n'aurions pas dû le faire et laisser la liste être divulguée comme d'habitude, sans communication". Selon Noël Le Graët, "ce morceau ne méritait pas autant de commentaires, c'est de la politique". Il a rappelé que cette chanson "n’est pas l’hymne des Bleus, et elle ne figure pas sur le site de la Fédération et on n'a pas l'intention de demander aux gens de reprendre ces paroles".

Par Alexia Felix