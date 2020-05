Zinédine Zidane : Marco Materazzi dévoile leur échange avant le coup de boule

Quatorze ans plus tard, l'impact est toujours présent. Image marquante de la finale de la Coupe du Monde 2006, le 9 juillet, Zinédine Zidane donnait son célèbre coup de tête à Marco Materazzi. Alors que l'ancien numéro 10 français jouait son dernier match en équipe de France et s'apprêtait à prendre sa retraite internationale après ce match crucial contre l'Italie, il a commis ce geste qui restera dans l'histoire du football et lui vaudra un carton rouge. Restée un mystère, la raison de ce coup de tête aurait pour origine les propos déplacés de Marco Materazzi. Dans un live Instagram, l'Italien est revenu sur le fameux coup de colère de Zinédine Zidane.

"Nous avons eu quelques frictions"

"Le coup de tête de Zidane ? Je ne m'y attendais pas. Et finalement, ça a été ma chance de ne pas l'avoir vu venir. Car si je m'y étais préparé, nous aurions tous les deux fini au vestiaire...", a-t-il débuté avant d'expliquer ce qu'il s'est passé durant la prolongation. "Nous avons eu quelques frictions. Il a failli marquer durant la première période de la prolongation (ndlr, une tête croisée magistralement sortie par Buffon) et Rino Gattuso m’a demandé de le marquer. Après le premier accrochage, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi", raconte Marco Materazzi. Les choses vont ensuite s'envenimer : "Après le 3e, j’ai froncé les sourcils. Il m’a dit : 'je te donnerai mon maillot plus tard'". Une phrase à laquelle l'Italien répond : "Je lui ai répondu que je préférerais sa sœur", et mettra à bout Zinédine Zidane.

Par Marie Merlet