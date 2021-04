Zlatan Ibrahimovic : Accusé d'avoir tué un lion en 2011, l'ancien du PSG dans la tourmente

C'est une pratique vivement pointée du doigt et qui peut ruiner une réputation en seulement quelques heures. Et ce n'est pas Pascal Olmeta qui dira le contraire ! En décembre dernier, le sportif faisait la une des médias suite à une vidéo datant de 2016 tournée lors d'une partie de chasse au Zimbabwe sur laquelle on le voyait tuer un éléphant d'une balle dans la tête, avant de l'achever à bout portant. Une séquence qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et qui lui coûte très cher médiatiquement encore aujourd'hui.

Ce mercredi 7 avril, c'est Zlatan Ibrahimovic qui est dans la tourmente. Le joueur suédois est accusé par plusieurs médias d'avoir tué un lion en Afrique du Sud en 2011.

"il est un misérable lâche"

Selon le magazine Expressen, il aurait abattu l'animal grâce à un permis de chasse obtenu un an plus tôt. Mais ce n'est pas tout, Zlatan Ibrahimovic aurait ensuite fait envoyer le crâne, le squelette, la mâchoire ainsi que la peau de l'animal à son domicile à Malmö, en Suède.

Face à ces déclarations, l'association PETA a rapidement réagi dans un communiqué : "Zlatan Ibrahimovic aime se qualifier de ‘lion’ féroce et fort. Mais le fait qu’il prenne plaisir à tirer sur des lions et d’autres animaux prouve qu’il est un misérable lâche qui cède à ses tendances violentes (…) Toute personne dotée d’une conscience frémirait à l’idée de tuer des animaux pour le plaisir ou d’exposer des parties de leur corps. Ibrahimovic devrait le reconnaître et désapprouver la ‘chasse au trophée’”.

Contacté par le magazine, le footballeur n'a pas souhaité réagir.

Par J.F.