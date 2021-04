Zlatan Ibrahimovic accusé de déjeuner dans un restaurant clandestin, ses proches s'expriment

Zlatan Ibrahimovic est à nouveau dans la tourmente depuis ce week-end. En effet, dimanche 11 avril 2021, le footballeur a été photographié attablé en train de déjeuner dans un restaurant clandestin en Italie. Le pays est soumis aux mêmes règles gouvernementales que l'Hexagone en raison de la pandémie de la Covid-19. Les restaurants sont donc normalement fermés. Une règle qui a visiblement échappé à Zlatan Ibrahimovic, aperçu en train de déjeuner en compagnie de plusieurs personnes, au lendemain de son carton rouge reçu à Parme lors de la victoire de l'AC Milan (3-1). Les fans de Zlatan Ibrahimovic se sont montrés particulièrement déçus par son comportement. Et pour cause, en octobre dernier, alors que l'attaquant suédois avait été contaminé par la Covid-19, il avait alors promu le respect des gestes barrières et le port du masque.

"C’était une réunion privée"

Dans une vidéo où il prenait la parole face caméra, Zlatan Ibrahimovic faisait part de son inquiétude pour l'Italie. "Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et infirmières qui travaillent chaque jour de manière désintéressée pour sauver nos vies", déclarait celui qui habite désormais en Lombardie, région italienne très touchée par le coronavirus. Zlatan Ibrahimovic avait également annoncé son intention de faire un important don car il considère que ce pays lui a beaucoup donné et qu’il est de son devoir de lui rendre la pareille. Raison pour laquelle l'apparition de Zlatan Ibrahimovic dans un restaurant clandestin passe mal.

Pour calmer les esprits, le propriétaire de l'établissement s'est défendu en expliquant : "C'était une chose entre amis, nous sommes amis et de temps en temps, on se voit chez moi quand ce n'est pas chez d'autres amis". Les proches de Zlatan Ibrahimovic ont également pris la défense du joueur en précisant qu’il s’agissait d’une "rencontre de travail". "C’était une réunion privée, avec un nombre restreint de personnes", a indiqué cette source à l’AFP, sous couvert d’anonymat.

Par Matilde A.