Zlatan Ibrahimovic part en guerre contre le coronavirus

Alors que le nombre de cas de personnalités contaminées augmente, certains ont décidé de faire preuve de solidarité extrême. Après Paul Pogba et son appel aux dons, c’est Zlatan Ibrahimovic qui a décidé de se mobiliser pour récolter des fonds, afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

"En ce moment dramatique pour l’Italie, nous avons créé une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas. Je compte sur la générosité de mes collègues et de ceux qui veulent faire un don, même modeste. Ensemble, chassons le coronavirus et gagnons ce match" a écrit le joueur de football ce mercredi 18 mars 2020, sur Twitter.

Dans une vidéo où il prend la parole face caméra, celui qui a récemment rejoint le Milan AC fait part de son inquiétude, lui qui habite en Lombardie, région italienne faisant partie des zones les plus touchées de toute l’Europe : "Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et infirmières qui travaillent chaque jour de manière désintéressée pour sauver nos vies" a-t-il déclaré en assurant qu’il s’apprête à faire un important don d’argent.

Cette grosse somme ainsi que l’argent récolté via la cagnotte servira en premier lieu aux infrastructures italiennes, car il considère que ce pays lui a beaucoup donné... et qu’il est aujourd’hui de son devoir de lui rendre la pareille. Connu pour ses punchlines mythiques, le sportif de 38 ans n’a pas manqué de conclure son message avec une petite pointe d’humour : "Si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus !".

Ce mercredi 18 mars 2020, un autre joueur qui joue en Italie, Blaise Matuidi, est sorti du silence après l’annonce de son test positif au coronavirus…

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA