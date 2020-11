Amélie Nothomb : son coup de gueule contre la fermeture des librairies

Depuis le 30 octobre dernier, la France vit un nouveau confinement. Qui dit confinement, dit aussi fermetures de commerces non-essentiels. Les librairies en font partie. Ce qui déplaît fortement. De nombreuses célébrités haussent le ton et militent activement pour leur réouverture. Après Nagui ou Patrick Poivre d’Arvor, Amélie Nothomb a décidé, à son tour, de pousser un coup de gueule contre cette décision du gouvernement. Lors d’une interview vidéo accordée à "L’Obs", l’autrice a lancé un appel. "Bonjour, je suis Amélie Nothomb. Et je tiens à déclarer qu'il faut le plus vite possible rouvrir les librairies", a commencé Amélie Nothomb.

Pour Amélie Nothomb, la fermeture des librairies est "intolérable"

La romancière de 53 ans estime ensuite que "nous avons plus que jamais besoin de livres" au vu de la "terrible épreuve" que les Français traversent. "Bien sûr que les librairies courent un grave danger et il y a de quoi s'en faire. Mais, supporter une crise telle que celle que nous supportons en ce moment, sans pouvoir lire tous les livres que nous avons envie de lire, à n'importe quel moment, me paraît juste intolérable. Donc pour toutes ces raisons et en ayant totalement conscience de l’importance de la crise sanitaire, je suis sûre qu’il y a moyen de rouvrir les librairies", continue Amélie Nothomb. L’autrice a été particulièrement impactée par le coronavirus. En mars dernier, lors de la première vague, Amélie Nothomb a perdu son père. L’ancien ambassadeur Patrick Nothomb est décédé du coronavirus à l’âge de 83 ans.

Par Matilde A.