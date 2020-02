Anouchka Delon maman : son compagnon lui laisse un magnifique message d’amour

Quoi de plus beau comme cadeau de la Saint-Valentin que l’arrivée d’un bébé ? C’est ce que ce sont offerts Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims. Selon les informations de Purepeople, la comédienne et son conjoint, lui aussi acteur, sont devenus parents dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 février. La jeune femme aurait accouché à Genève d’un petit garçon dont le prénom n’a pas été dévoilé. Le 16 février, l’acteur aperçu dans le film "Toute ressemblance" a posté un magnifique message d’amour à sa compagne sur Instagram. "I’ve finally decided my future lies / Beyond the yellow brick road…" ("J’ai enfin décidé que mon futur se trouve / au-delà de la route de briques jaunes") écrit le jeune papa en citant le célèbre conte du Magicien d’Oz.

Le couple avait dû affronter la fausse couche de l’actrice en 2018

Le couple semble vivre ainsi un véritable conte de fées. En tout cas, l’arrivée du premier enfant des amoureux est une vraie revanche sur la vie pour la fille d’Alain Delon et son compagnon. En janvier 2019, Anouchka Delon révélait avoir été victime d’une fausse couche à trois mois de grossesse. "Je suis tombée enceinte et on était heureux. Mais j’ai perdu le bébé en août, à trois mois. La vie en a décidé ainsi, mais c’est injuste. (…) Même si j’aime penser que, désormais, nous avons un ange gardien… L’année 2018 va nous laisser une cicatrice pour toute la vie", révélait la jeune femme de 29 ans dans les colonnes de Paris Match. Un nouveau bonheur s’ouvre alors à eux avec la venue de ce petit garçon… À noter que ni l’actrice ni son conjoint Julien Dereims n’ont encore confirmé la naissance de leur enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julien Dereims (@juliendereims) le 16 Févr. 2020 à 9 :58 PST 16 Févr. 2020 à 9 :58 PST

Par Non Stop People TV