Assa Traoré : Jean-Marie Bigard lui répond sur les violences policières

Depuis plusieurs mois, de nombreuses personnalités ainsi que des inconnus ont décidé de prendre la parole contre les violences policières. Et ce lundi 8 février, c’était au tour de Jean-Marie Bigard de s’exprimer à ce sujet. Sur Twitter, l’humoriste a dévoilé la vidéo d'Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré, sur Jeune Afrique qui dénonce les dérives de la police en France : "Oui nous sommes en danger, oui les noirs sont en danger. Oui les Arabes sont en danger. Oui les personnes issues de l’immigration sont aussi en danger. Et d’autres communautés meurent aussi sous les violences et les coups de cette police. J’ai des enfants, j’ai peur pour mes enfants. Parce que on a peur dès qu’on ne les voit pas rentrer, on a peur parce que ils ne répondent pas, on a peur parce qu’on se dit qu'ils peuvent croiser un policier".

"Il serait mieux de partager de l’amour"

Assa Traoré poursuit : "On va devoir avoir un travail de préventif : Si tu te fais contrôler par la police, reste calme, ne cours pas. Nous avons une France qui ne nous reconnait pas, nous avons un président qui va dire que nous allons même pas nous excuser sur les conséquences du colonialisme c’est un scandale. Aujourd’hui nous vivons encore les conséquences de l’esclavagisme et du colonialisme. Et ça c’est important que le monde entier le sache". Face à cette vidéo, Jean-Marie Bigard a donné son propre avis sur cette situation : "Je ne connais pas cette femme, son passé, sa vie. Mais son discours ne fait que diviser encore plus notre France qui, en ce moment, a plus que jamais besoin de solidarité. Il serait mieux de partager de l’amour et du rire pour nous rassembler, plutôt que de nous diviser".

Par Alexia Felix