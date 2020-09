Benjamin Castaldi : Jean-Pierre Castaldi se confie sur la place qu'il a dans la famille (Exclu vidéo)

À 75 ans, Jean-Pierre Castaldi ne chôme pas. Il est actuellement sur la scène de "La Grande Comédie" dans la pièce de théâtre "Quelle famille !" dans laquelle il joue aux côtés d'Armelle, révélée en 2001 dans la série "Caméra Café" où elle incarnait Maéva Capucin. Dans "Face aux médias" - l'émission diffusée sur Non Stop People - l'acteur s'est confié sur ce projet. "C'est un tel bonheur. Tous les comédiens, on revient tous à la source. Quand on a la chance d'avoir du public, même masqué en ce moment (...) Qu'on vous donne de l'amour, c'est quand même le bonheur le plus... Faire rire les gens et les rendre heureux, c'est quand même formidable", a-t-il dit.

Pas question pour lui de partir à la retraite. "Quand on part à la retraite, on meurt", a-t-il lâché. Et de poursuivre : "Il y a beaucoup d'acteurs qui ont tous joué jusqu'au bout parce que ça nous tient debout. On se lève le matin, en sachant que le soir, on va donner encore (...) Avoir le plaisir de continuer à travailler à nos âges, c'est formidable".

"Ils sont très les uns sur les autres"

Dans la suite de l'entretien, Jean-Pierre Castaldi s'est confié sur sa famille. Le présentateur a voulu savoir s'il était le patriarche dans le clan Castaldi. "Est-ce que vous leur donnez des conseils ?" a-t-il continué. Ce à quoi l'acteur a répondu : "On a une famille un peu bizarre. Benjamin est très clanique, comme Aurore, sa femme actuelle. Ils sont très les uns sur les autres. Moi, je suis un peu extérieur, voilà. Je suis un peu autoritaire, alors avec moi, on plaisante moins dans la vie qu'au théâtre".

Le 7 septembre dernier, Jean-Pierre Castaldi a rencontré pour la première fois son petit-fils Gabriel. Il s'agit du quatrième enfant de Benjamin Castaldi, fruit de sa relation avec Aurore Aleman.

Par Non Stop People TV