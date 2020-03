Bernard Mabille : sa blague très douteuse sur Greta Thunberg et Gabriel Matzneff (exclu vidéo)

Bernard Mabille n’a peur de rien quand il s’agit de donner son avis et surtout pas du politiquement correct. "Moi je ne le pratique pas. Il faut faire très gaffe, car maintenant tout dérape très vite. Alors il faut faire un peu attention à ce qu’on dit", expliquait-il en novembre 2019 dans Morandini Live. "Le jour où il faudra être politiquement correct, moi j’arrête", ajoutait-il sur Non Stop People et CNews. "Ce que je pense, c’est qu’un jour, je rentrerais sur scène, je dirais ‘bonjour’, ‘au revoir’ au bout de deux heures et pendant tout ce temps-là, je ferais du mime, car on ne peut plus rien dire", déclarait encore l’ancien acolyte de Thierry Le Luron. En tout cas ce n’est pas dans son nouveau spectacle "Fini de jouer" que Bernard Mabille pratique le politiquement correct.

L’humoriste contre le politiquement correct

Invité de "Face à la scène" sur Non Stop People ce jeudi, l’humoriste a indiqué tout le mal qu’il pensait de la jeune militante écologiste Greta Thunberg. "Celle-là, je ne peux pas la saquer. Je dis sur scène que c’est quand même dommage que Matzneff ne se soit pas occupé d’elle. Je pense que ça l’aurait détendu un peu", déclare-t-il. Une référence à l’écrivain pédophile Gabriel Matzneff (au cœur d’une enquête pour "viols sur mineur"). "Je ne peux pas la voir", ajoute le journaliste ajoutant "ne pas être sûr qu’elle attire les jeunes". "C’est un peu la Jordy de l’écologie", estime Bernard Mabille en référence au bébé chanteur, star des années 90, poussé par ses parents. Bernard Mabille est actuellement en tournée avec son nouveau spectacle "Fini de jouer". Il sera les 2, 3 et 4 avril au Casino de Paris.

Par Non Stop People TV