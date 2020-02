Bernard Tapie : son cancer l'oblige à reporter sa pièce de théâtre

Bernard Tapie est atteint d'un cancer métastasé depuis plusieurs mois. Alors qu'il lutte sans relâche contre la maladie, l'homme d'affaires et ancien ministre enchaîne malgré tout les différents projets. Un de ses proches s'était même confié sur son rapport au cancer, soulignant son courage : "Je respecte beaucoup Bernard Tapie. Il démontre qu'il est respectable, parce qu'il a une attitude face à la maladie qui me laisse sur le cul".

Il y a quelques jours, l'ancien président de l'OM se confiait au Parisien et n'était pas très optimiste concernant à sa guérison. "Les cancers dont je souffre, avec mes métastases et mon âge, font qu'il n'y a pas aujourd'hui de pronostic certain."

Il ne baisse pas les bras

Bernard Tapie qui s'en est récemment pris à BFM, devait faire son grand retour sur les planches dans quelques mois. Il devait retourner au théâtre pour vingt-cinq représentations à partir du 20 mai prochain pour la pièce, Vol au-dessus d'un nid de coucou".

Mais cette dernière est reportée à une date qui n'a pas encore été communiquée. Le communiqué de presse indique : "Bernard Tapie et son metteur en scène Philippe Hersen ont décidé de reporter la pièce 'Vol au-dessus d'un nid de coucou".

Ce dernier informe ensuite que l'ancien ministre "suit un nouveau traitement expérimental en Belgique, très dur à supporter, qui le fatigue énormément et lui fait perdre sa voix. Néanmoins, Bernard Tapie ne baisse pas les bras et est bien décidé à assurer ses engagements pour cette pièce entre septembre et décembre prochains".

Par J.F.