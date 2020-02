Bernard Tapie "très fatigué" : son metteur en scène fait le point sur son état de santé (exclu vidéo)

Mardi 25 février, il a été annoncé que la pièce de théâtre dans laquelle joue Bernard Tapie était reportée. La cause ? Le traitement expérimental que reçoit l’ancien ministre atteint d’un cancer généralisé. "Bernard Tapie et son metteur en scène Philippe Hersen ont décidé de reporter la pièce 'Vol au-dessus d'un nid de coucou", indique le communiqué. "Bernard Tapie suit un nouveau traitement expérimental en Belgique, très dur à supporter, qui le fatigue énormément et lui fait perdre sa voix. Néanmoins, Bernard Tapie ne baisse pas les bras et est bien décidé à assurer ses engagements pour cette pièce entre septembre et décembre prochains", continue le communiqué.

Invité du « Débrief de Non Stop » sur Non Stop People, Philippe Hersen donne des nouvelles de Bernard Tapie. « Il fait tout pour aller mieux. Il est dans un traitement expérimental, qu’il n’a pas pu faire en France et qu’il fait en Belgique. Il se soigne, mais il fait tout pour aller mieux. Il est surtout très fatigué », confie le metteur en scène. « Avec ce traitement, il a complètement perdu sa voix. Avec le rôle de Mac Murphy, très sportif, très physique, ce n’était pas possible », ajoute-t-il. « On espère pouvoir reprendre la pièce entre septembre et décembre, mais c’est un vrai battant Bernard », conclut Philippe Hersen qui ajoute que "c'est une décision commune" et qui insiste sur le fait que la pièce est "seulement reportée".

Bernard Tapie « un battant »

Homme de théâtre à la carrière bien remplie, Philippe Hersen fut également le metteur en scène de la pièce « Boeing Boeing » dans laquelle jouait Thierry Samitier. Pièce qui s’est brutalement interrompue suite aux accusations d’agression sexuelle des deux jeunes comédiennes à l’encontre de l’acteur. Interrogé sur cette affaire, Philippe Hersen confie « avoir des regrets » que la pièce « se soit arrêtée trop vite » parce que « c’était un franc succès surtout pendant la période des gilets jaunes ». Le metteur en scène assure toutefois que la pièce de théâtre va revenir sur scène, mais avec un tout nouveau casting et qu’une tournée en province est prévue.

Par Ambre L