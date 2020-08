Blanche Gardin confie ne pas pouvoir avoir d’enfant et prend une décision "difficile"

Blanche Gardin a eu une vie mouvementée avant de connaître le succès. En février 2017, elle révélait à l’Obs quelques parts de son passé et se décrivait elle-même comme "une fumeuse de shit à 17 ans". Elle est ensuite partie à travers l’Europe et s’est retrouvée dans un groupe de "punks à chien sous LSD". Elle doit faire face à la mort de son petit-ami de l’époque. Rentrée en France, elle est une nouvelle fois confrontée au décès de son père d’un cancer. Une période très dure à vivre pour Blanche Gardin qui se retrouve en hôpital psychiatrique. Heureusement, elle peut alors compter sur le soutien de son ancien mari, Nicolas Deconink qui a fait quelques révélations sur leur passé dans une biographie non autorisée par l’humoriste.

"Un gros stop"

Mercredi 19 août, Blanche Gardin a fait une autre confidence dans les colonnes de Télérama. Celle qui a reçu deux Molière de l’humour révèle ne pas pouvoir avoir d’enfant. Un choc pour l’humoriste de 43 ans qui confie : "J’étais persuadée que j’aurai des enfants, que c’était normal d’être mère". Banche Gardin évoque alors la nature qui a décidé de lui mettre "un gros stop". Suite à cette nouvelle, elle a pris une décision. Elle ne compte pas sur l’aide de la science pour tomber enceinte un jour. "La réflexion a été difficile, mais j’ai décidé de ne pas céder à cette notion malsaine selon laquelle nos désirs doivent forcément être solutionnés, si besoin par la technique". Une épreuve supplémentaire pour celle qui est en couple avec l’humoriste américain Louis C.K.

Par Non Stop People TV