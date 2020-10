Camille Lellouche proche du burn out à cause de la situation sanitaire

Camille Lellouche est très présente auprès de ses fans sur les réseaux sociaux. Depuis le confinement, elle a pris l’habitude d’exposer son point de vue et d’envoyer des messages forts dans des vidéos humoristiques postées sur Instagram. Mais la situation sanitaire actuelle lui pèse énormément. Alors qu’elle venait de remonter sur scène après des mois d’attente, elle doit faire face à une mauvaise nouvelle comme elle l’a expliqué en story dimanche 25 octobre. Et l’heure n’est pas à la rigolade. "Je me réveille et j’ai une excellente nouvelle : lundi c’est annulé. Voilà. Donc je pense que j’étais à ça du burn out comme vous pouviez le constater... Je ris car c’est soit ça, soit je pleure" raconte Camille Lellouche. Et elle continue.

"Huit mois que c’est la merde"

La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus n’en finit plus et atteint le moral de l’humoriste qui confie que "ça fait huit mois que c’est la merde"… Cette fois, c’est un membre de son équipe qui est atteint par le virus. Par conséquent, Camille Lellouche préfère annuler le spectacle prévu ce lundi 26 octobre. "Et du coup on annule les dates tant qu’à faire. Parce que je ne prends aucun risque, pour vous, pour moi, pour mon équipe parce qu’il y a tous les âges, j’ai envie que tout le monde soit en bonne santé". Proche des larmes, l’humoriste dont la chanson sur le coronavirus a fait le buzz pendant le confinement confie : "Je dois annuler pour ce lundi et je ne sais pas pour les autres lundis. Je sais que c’était complet…"

"Je suis désemparée, je n’ai même plus de force tellement je suis dégoûtée mais la santé avant tout" déclare Camille Lellouche qui ajoute, "Mon équipe c’est ma famille, si eux ne sont pas bien, bah moi non plus". Elle évoque "la guerre que l’on vit" actuellement et prend une décision importante : "Quand on va reporter, je pense que je reporterai définitivement 4 ou 5 dates et ce sera les dernières de ce spectacle. Donc je vais pleurer bien évidemment".

Par Valentine V.