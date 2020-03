Catherine Lachens : pourquoi elle n’est pas rentrée à la Comédie-Française (exclu vidéo)

Catherine Lachens, c’est presque cinquante de carrière, au cinéma, au théâtre, à la télévision. Avant de débuter sur grand écran (avec "What a flash !" de Jean-Michel Barjol en 1972) et sur les planches (avec "Le Château" de Franz Kafka en 1972), la comédienne se forme auprès de Jean Périmony (en 1968/1969) puis de Jean-Laurent Cochet (1970/1971). Elle entre ensuite au Conservatoire national de Paris. Deux ans plus tard, elle en sort en réalisant une prouesse assez rare. En effet, Catherine Lachens obtient à l’époque les trois premiers prix (classique, contemporain et étranger). Des distinctions qui auraient pu lui ouvrir les portes de la célèbre Comédie-Française. Invitée de "L’Instant de Luxe", la comédienne a expliqué pourquoi elle n’avait pas rejoint la prestigieuse troupe française. "J’aurais pu puisque j’ai eu ce fameux premier prix en deuxième année, mais je pense que d’une part ils avaient leurs effectifs et je pense aussi que je ne correspondais pas à l’époque à un certain académisme", explique-t-elle.

La comédienne "trop loufoque" ?

Sa personnalité que certains jugent excentrique a-t-elle joué un rôle ? "Suis-je loufoque ?", s’interroge l’actrice sur Non Stop People. "Non. Je ne suis peut-être pas dans une convention tout à fait correcte", répond-elle. "[Cette originalité] est naturelle, probablement venue à la naissance avec moi, elle est normale", affirme Catherine Lachens dans "L’Instant de Luxe". À 74 ans, l’actrice se fait plus rare. Son dernier film date de 2015, "Pension complète" de Florent Emilio Siri, sa dernière pièce de théâtre date de 1992 avec "Le Prix Martin" d’Eugène Labiche. Néanmoins, elle continue de temps à autre de tourner pour la télévision.

Par Non Stop People TV