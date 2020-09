César 2020 : Florence Foresti sort du silence sur son comportement

La 45e cérémonie des César avait réservé son lot de surprises en février dernier. Alors que Roman Polanski avait été nommé vainqueur dans la catégorie Meilleure réalisation pour son film "J’accuse", Florence Foresti avait pris la décision de ne plus remonter sur scène par la suite, alors qu’elle était la maîtresse de cérémonie de l’événement. Et face aux nombreuses critiques de la part des internautes, l’humoriste est enfin sortie de son silence. Auprès de 20 minutes, la comédienne assume son comportement : "La vérité est que je m’en fous. Je ne cherche pas l’admiration de ceux qui m’en ont mis plein la gueule, Yann Moix ou Frédéric Beigbeder. Je suis fière de ce que j’ai fait aux César car je ne pensais vraiment pas que Roman Polanski serait nommé et encore moins qu’il allait gagner ! Ce que je trouve dommage, c’est qu’on supprimera sans doute bientôt les maîtres et maîtresses de cérémonie pour éviter toute polémique. L’humour est devenu une matière à manier avec trop de délicatesse".

Les explications de Florence Foresti

Avant Florence Foresti, c’est Marina Foïs qui s’est récemment confiée sur les César 2020. L’actrice a expliqué à Vanity Fair pourquoi elle avait décidé de boycotter l’événement : "Je n’y étais pas cette année. Vous n’êtes pas sans savoir que je suis, avec d’autres, à l’origine d’une tribune contre la gouvernance des César. Je n’y étais donc pas la bienvenue". La comédienne était également revenue sur les départs d’Adèle Haenel et de Céline Sciamma en direct lors du sacre de Roman Polanski : "Ce n’est pas pour une statuette qu’elles sont parties. Il faut être fou pour croire ça. C’est au-delà de ça. Comme pour le mouvement “Balance ton porc”, ce qui m’intéresse là, c’est que les femmes se sont autorisées à reprendre à leur compte la violence dont elles sont victimes. Quand Adèle se lève, c’est une colère physique, une violence inscrite dans le corps des femmes qui ressurgit brutalement. Il n’y a pas à se sentir modéré face à ça ni à commenter : ça ne peut pas être autrement. Quand on a subi ça, on ne peut rester modérée".

Par Alexia Felix