Chantal Ladesou : comment elle a surmonté la mort de son fils (Exclu vidéo)

En décembre dernier, Chantal Ladesou a donné une interview exclusive à Gala dans laquelle elle a parlé de sa vie de couple. Depuis plus de quarante ans, elle est mariée à Michel Ansault, son manager. Une cohabitation qui n'est pas de tout repos, comme elle l'a révélé. "Il est très jaloux, c'est parfois lourd à vivre", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Avant, il était discret. Désormais, il raconte mes anecdotes et dit qu'elles sont à lui. J'ai beaucoup déteint sur lui en définitive. Mais rassurez-vous, tout va bien entre nous".

Michel Ansault a lui aussi évoqué son quotidien avec Chantal Ladesou lors de cet entretien. "Quand je l'ai rencontrée, il y a quarante ans, elle était déjà cash et enthousiaste. Elle continue de me faire rire et je suis très admiratif de sa ténacité", a-t-il confié.

"C'est toujours très sensible"

Chantal Ladesou a eu trois enfants avec Michel Ansault, dont un qui est décédé à la suite d'un accident de voiture. Il s'agit d'Alix, son fils aîné. Il avait 21 ans. Invitée de Jordan de Luxe dans son émission "L'Instant de Luxe", l'humoriste de 71 ans a tout d'abord expliqué pourquoi ce sujet est toujours aussi difficile à aborder pour elle. "Souvent les gens me lancent là-dessus et c'est toujours un drame qui est toujours très brûlant en moi, qui est en moi, qui me fait souffrir dès qu'on en parle", a-t-elle dit. "En même temps, c'est aussi une façon de le faire revivre et d'aider aussi des gens à qui c'est arrivé. C'est toujours très sensible".

Elle a ensuite révélé comment elle a géré la disparition de son fils. "J'étais K.O pendant deux ans", a-t-elle commencé. Elle a pu s'en sortir grâce au théâtre, comme elle l'a précisé. "J'ai fait une pièce à succès (...) Le fait de faire cette pièce, de devoir faire rire des gens tous les soirs, ça m'a aidée. Mais c'était hyper dur", a-t-elle continué.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'Instant de Luxe" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV