Cirque sans animaux : Frédéric Edelstein (Pinder) "horrifié" (exclu vidéo)

C’est devenu son combat. Depuis plusieurs années, Frédéric Edelstein se bat pour que les cirques avec animaux puissent continuer de tourner. Dompteur de fauves (il a un numéro avec 12 lions blancs) et fils de Gilbert Edelstein, propriétaire du cirque Pinder, il se heurte aux associations de défense des animaux. Invité sur Non Stop People, Frédéric Edelstein a continué de faire passer son message. "Toutes ces associations qui tapent sur les cirques, qui détruisent mon métier de dompteur, j’en suis scandalisé et horrifié, je n’ai jamais fait de mal à un animal dans un cirque", assène-t-il. "Petit ou grand établissements, petit ou grand cirques, j’ai toujours aimé les animaux et même encore à l’heure actuelle, en étant sédentaire - je vis chez nous à Pinderland - je défendrai toute ma vie le cirque et les animaux, on n'y a jamais fait de mal", ajoute le dompteur qui refuse de dire que ces animaux sont en cage.

Frédéric Edelstein, un ami des bêtes

"Mes lions sont dans des grands enclos", préfère plutôt dire Frédéric Edelstein. Si plusieurs municipalités, dont Paris ont déjà interdit (ou interdiront prochainement) les cirques avec animaux dans leurs villes, des célébrités se dressent contre cette décision. Au micro de Non Stop People en janvier dernier, Jean-Marie Bigard estimait que "c’est justement ce côté insolite qui fait que le cirque est original". "Je ne crois pas une seconde que dans le cirque, ils maltraitent leurs animaux, ils sont dressés, ils sont bien nourris. Ce n’est pas le problème", assénait de son côté Jean-Pierre Castaldi. "Moi je vais plus loin qu’eux, je trouve scandaleux qu’il y ait des chiens qui viennent sur un tournage ou sur un plateau et qui soient enfermés dans une bagnole toute la journée. […] C’est un débat où l'on sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit", ajoutait même le comédien.

Par Ambre L