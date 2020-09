Coronavirus : Elie Semoun en colère contre les nouvelles mesures sanitaires

Elie Semoun a appris une bien triste nouvelle en ce mois de septembre, puisque son père est décédé alors qu’il luttait contre la maladie d’Alzheimer : "Mon papa est mort ce matin du 12 septembre. Avec ma sœur nous lui avons dit adieu, que nous l’aimions. Merci pour vos élans de tendresse, il le méritait". Rapidement, l’humoriste a eu droit à de nombreux messages de la part des internautes et il a tenu à les remercier : "Merci du fond du coeur pour les centaines de messages de condoléances et d'empathies que nous avons reçu ma soeur et moi. Ma tristesse est infinie mais adoucie par vous". Avant sa mort, le père d’Elie Semoun avait bénéficié d’une sécurité renforcée au sein de l’Ehpad où il était placé, et ne pouvait voir ses proches qu’à travers une vitre en plexiglas. Une situation qui provoque la colère d’Elie Semoun.

"Le confinement a tué mon père"

Au lendemain des nouvelles décisions prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, notamment les rassemblements restreints à 10 personnes ou encore la fermeture des bars et restaurants à 22 heures, Elie Semoun a poussé un coup de gueule sur Twitter : "La lecture des nouvelles mesures me met en colère. Il est très douloureux pour moi de l’écrire, mais le confinement a tué mon père. J’écris juste ce que je pense. Je ne veux lancer aucun débat, parce que cela me ferait mal d’impliquer sa mémoire dans une controverse désormais obsolète pour moi. Mais je dois rendre publique que l’arrêt obligatoire de nos visites à son Ehpad durant deux mois a accéléré son déclin, déjà fragilisé par Alzheimer. C’est quasi criminel d’empêcher nos anciens d’être entouré de l’amour de leurs proches. Parce qu’un Je t’aime, un baiser, un geste, valent mieux que la solitude dans laquelle nous plonge la peur de ce virus".

Par Alexia Felix