Coronavirus - Gad Elmaleh : Sa tournée de nouveau reportée

Comme de nombreuses autres stars, Gad Elmaleh a été touché par le coronavirus. Aujourd’hui rétabli, l’humoriste avait fait des confidences sur le plateau de 20h30 le dimanche sur France 2 le 31 mai dernier : "Ça a été un épisode douloureux qui m'a bousculé. Je pense que vous avez beaucoup parlé des cas asymptomatiques qui continuent à vivre, qui sont étranges et malheureusement des cas tragiques. J'étais au milieu". Gad Elmaleh avait voulu prendre du recul pour relativiser : "C'est très délicat parce qu'au moment où je dis ça, je pense à ceux à qui ça a coûté la vie, et aux milliers de familles endeuillées. Donc je pense d'abord à ça avant toute chose". Et malheureusement pour Gad Elmaleh, il n’en a toujours pas fini avec le coronavirus.

"Rendez-vous en 2021"

Ce jeudi 3 septembre, l'humoriste a en effet annoncé une mauvaise nouvelle puisqu’il a été contraint une nouvelle fois de reporter la tournée de son spectacle D’ailleurs : "Spectacles reportés. RDV en 2021. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est avec un immense regret que nous sommes contraints de reporter la tournée de mon nouveau spectacle 'D'ailleurs' qui devait débuter le 8 septembre. Toutes les villes affichaient complet, je me réjouissais tellement de vous retrouver... Les nombreuses incertitudes dans le contexte santaire actuel ne nous permettent pas de prendre la responsabilité de réunir le public ainsi que les équipes dans les salles". La production a de son côté expliqué le report de la tournée : "Compte tenu des nombreuses incertitudes dans le contexte sanitaire actuel, la sécurité du public et des équipes étant au cœur de nos priorités, c'est avec un immense regret que Live Nation et Gad Elmaleh ont pris cette décision".

Par Alexia Felix