Coronavirus : Jean-Marie Bigard insulte Olivier Véran, le ministre de la santé

Les nouvelles mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 ne plaisent pas à tout le monde. À Marseille, les bars et les restaurants sont fermés depuis ce samedi 26 septembre 2020. Dans d’autres villes particulièrement touchées par le Covid-19, d’autres mesures ont été annoncées, comme les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public et l’interdiction des fêtes étudiantes. Après les multiples coups de gueule du chef Philippe Etchebest et l’appel à la rébellion lancé par l’acteur Nicolas Bedos, c’est Jean-Marie Bigard qui a pris la parole sur son compte Twitter.

"Cette restriction est celle de trop"

Dans une vidéo de plus de deux minutes, l’humoriste n’épargne pas Olivier Véran, le ministre de la santé, qu’il surnomme même "Olivier Véreux". Jean-Marie Bigard n’a pas hésité à insulter le ministre. "Il décide un tour de vis supplémentaire. À Marseille évidemment, ça c'est pour décrédibiliser, Didier Raoult, le professeur Raoult, qui est un héros pur. Fermeture des bars et des restaurants à Marseille et dans toutes les Bouches-du-Rhône. Non mais d'où il sort, d'où il sort ce c**** ? D'où sort-il ? Comment peut-on accepter un truc pareil ?", a lâché l'époux de Lola Marois, estimant ensuite que "les gens sont plus en sécurité dans leur restaurant tranquilles, installés, qu'être dehors à boire des bières, torses nus que les quais de la Seine". "Tu n'as pas compris que cette restriction, elle est certainement celle de trop", ajoute encore Jean-Marie Bigard qui appelle les Français "à la désobéissance". "On continue à se protéger. On respecte les distances, on sait le faire, mais ce tour de vis là, je ne l'accepte pas", poursuit Jean-Marie Bigard, très énervé.

alors que les artistes ne jouent plus, c'est au tour de nos amis restaurateurs de sombrer encore un peu plus... face aux nouvelles restrictions.

Les trains circulent, les avions sont plein, mais les bars et les restos vont mettre la clé sous la porte... pic.twitter.com/NCcWWnuNnl — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 25, 2020

Par Matilde A.