Coronavirus : le père d’Amélie Nothomb est décédé

L’épidémie de coronavirus continue de faire des ravages. Ce mercredi, l’ambassade de Belgique en Thaïlande annonce que Patrick Nothomb est décédé des suites du coronavirus. Une information repérée par le site de La Libre Belgique. Le texte ne précise pas la date de son décès. L’homme qui était âgé de 83 ans, était un ancien ambassadeur et père de l’écrivaine à succès Amélie Nothomb. Dans certains de ces livres, l’auteure belge n’hésitait pas à évoquer ses proches dont son père.

"C’est avec une profonde tristesse que nous, à l’ambassade, avons entendu parler du récent décès de l’ambassadeur Patrick Nothomb, l’une des victimes belges du Covid-19. Patrick Nothomb a été l’ambassadeur du royaume de Belgique en Thaïlande de 1985 à 1988. Il a mis ici son énergie, sa créativité et son empathie humaine unique au service de la Belgique et de tous les Belges de Thaïlande. Au nom de la communauté belge de Thaïlande, l’ambassadeur Philippe Kridleka présente à l’épouse de Patrick Nothomb, ses enfants André, Juliette et Amélie et à ses petits-enfants nos plus sincères condoléances", a écrit l’ambassade.

Il avait 83 ans

Actuellement 1486 personnes sont contaminées en Belgique où l’on dénombre 14 décès. L’épidémie continue de se propager. Plus de 8000 personnes sont décédées selon le dernier décompte officiel paru mercredi midi. Pour lutter contre la propagation du virus, bon nombre de pays ont ordonné le confinement de la population y compris en Belgique et en France. L’Hexagone dénombre près de 7000 personnes testées positives au coronavirus et 148 morts.

