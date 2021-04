Déconfinement : Virginie Lemoine réagit aux pistes envisagées par le gouvernement (Exclu vidéo)

Depuis plusieurs mois, la France vit au rythme d'un confinement décidé par le gouvernement pour lutter contre la crise du coronavirus qui touche le monde entier depuis plus d'un an. Alors que la campagne de vaccination continue sur le territoire, le calendrier des 4 étapes des réouvertures pour le déconfinement, qui se fera du 3 mai au 30 juin 2021, a été dévoilé ce jeudi 29 avril 2021.

Alors que le couvre-feu devrait prendre officiellement fin le 30 juin prochain, les lieux culturels pourraient réouvrir leurs portes le 19 mai. En effet, le calendrier indique la réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacle avec public assis avec 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Attention, il est précisé que les réouvertures sont conditionnées au respect de jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité.

"C'est énorme"

Invitée dans "Face à la Scène" ce jeudi 29 avril, Virginie Lemoine a réagi aux pistes envisagées par le gouvernement pour ce déconfinement, notamment sur la réouverture des lieux culturels. "C'est énorme. Je ne comprends pas très bien comment on a pu définir la culture comme étant non-essentielle. Tout ce qui fait, façonne, tout ce qu'est la culture, a permis à tous de tenir. Vous imaginez ce confinement sans musique, sans films, sans livres", dit-elle. Elle souligne toutefois que ce confinement était "absolument nécessaire".

FLASH - Le calendrier en 4 étapes des réouvertures, du 3 mai au 30 juin : (DNA) #COVID19France #Deconfinement pic.twitter.com/TgEkmNQBR7 — Mediavenir (@Mediavenir) April 29, 2021

