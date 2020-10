Dieudonné au coeur d'une nouvelle polémique en pleine pandémie de coronavirus

Nouveau cluster en vue ? C'est en effet ce que redoute la maire de la commune de Favières, un petit village en Meurthe-et-Moselle. Alors que le monde entier est confronté à la pandémie de coronavirus et que de nombreuses restrictions sont prises partout en France, Dieudonné a suscité la colère des autorités. Ce vendredi 9 octobre, le polémiste a une nouvelle fois bravé les interdits. Les artistes sont très touchés par la crise sanitaire, se voyant dans l'obligation d'annuler ou de reporter leurs spectacles afin de respecter les gestes barrière. Cependant, l'humoriste au coeur de nombreuses polémiques, en a décidé autrement. Comme l'a indiqué à l'AFP Valérie Hoffmann, la maire de Favrière qui regroupe environ 600 habitants, Dieudonné a organisé un spectacle dans l’ancienne scierie de la commune... Des centaines de personnes étaient réunies pour l'occasion et la plupart, sans masque, ne respectaient aucun geste barrière !

"300 à 400 personnes dont la plupart non masquées"

Valérie Hoffmann a précisé à l'AFP qu'elle avait été prévenue par ses adjoints après que de nombreuses personnes leur aient demandé où se déroulait le spectacle de l'humoriste. Elle a également expliqué qu'"environ 300 à 400 personnes étaient présentes, dont à peine la moitié était masquée. Les gendarmes sont venus en nombre et ils ont fait des contrôles. Une enquête de gendarmerie va être ouverte.". De son côté, Marie Cornet, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué au Républicain Lorrain : "Le rassemblement était hors cadre. Le lieu d’accueil n’est pas une salle de spectacle et ne permet pas d’assurer le protocole sanitaire. Nous allons étudier quelles sont les voies légales pour verbaliser." D'après ce quotidien régional, les gendarmes ont procédé à des contrôles d'alcoolémie et à une régulation du flux à la suite de ce show de Dieudonné. L'humoriste n'est pas à son premier scandale et a été condamné en septembre dernier à 10 000 euros d'amende après avoir tenu des propos racistes.