Dieudonné : Facebook supprime définitivement son compte

Dieudonné n’est plus sur Facebook. L’humoriste a été banni du réseau social. Il y était suivi par plus d’un million de personnes. Comme le rapporte une dépêche AFP, ses pages Facebook et Instagram ont été supprimées pour "contenu se moquant des victimes de la Shoah" et "termes déshumanisants à l’encontre des Juifs". "En conformité avec notre politique sur les individus et les organismes dangereux, nous avons banni de manière permanente Dieudonné M’Bala M’Bala de Facebook et d’Instagram. Bannir une personne de manière permanente de nos services est une décision que nous pesons toujours avec attention, mais les individus et organisations qui attaquent les autres sur la base de ce qu’ils sont n’ont pas leur place sur Facebook ou sur Instagram", indique à l’AFP un porte-parole de Facebook.

L’humoriste était suivi par un million de personnes

Cette suppression intervient alors que le 29 juin, la chaîne YouTube de Dieudonné a été fermée. "Après avoir mis à jour nos règlements pour mieux résoudre la question des contenus suprémacistes, nous avons assisté à une multiplication par cinq du nombre de vidéos retirées et nous avons mis fin à plus de 25 000 chaînes pour violation de nos règles sur les discours de haine", expliquait la plateforme américaine. Tout comme Dieudonné, d’autres personnalités tenant des discours considérés comme de la haine raciale se sont vues supprimer leur chaîne. Richard Spencer ou encore David Duke, membre du Klu Klux Klan ne peuvent plus déverser leur haine sur YouTube. Cette décision intervient alors que Facebook a fait part de sa volonté de lutter encore plus contre les propos haineux tenus sur son réseau social. En novembre dernier, Dieudonné avait été condamné à 9000 euros d’amende pour complicité d’injure à caractère antisémite.

Par Non Stop People TV