Dujardin, Huppert, Deneuve… Les artistes se mobilisent pour les droits des intermittents

Depuis la mi-mars et le début de la mesure de confinement, le monde de la culture est à l’arrêt. Les tournages, les spectacles ou encore les festivals sont suspendus. L’avenir pour les professions dans ce secteur n’est pas clair et suscite de nombreuses interrogations. Ainsi, plusieurs personnalités telles que Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Clara Luciani ou encore Léa Seydoux ont publié une tribune dans Le Monde ce jeudi 30 avril. Les artistes interpellent le gouvernement et donc Emmanuel Macron pour remédier à "cet oubli de l’art et de la culture". Ensemble, ils estiment que le ministère de la Culture dirigé par Franck Riester n’est pas précis dans les mesures annoncées pour soutenir le secteur qui "fait vivre 1,3 million de personnes".

Leurs demandes concernent notamment les intermittents

"Depuis six semaines, le ministre de la Culture ne dit strictement rien" écrit le collectif avant d’ajouter, "Des ‘je ne sais pas’ à la pelle, quelques mots sur les théâtres privés, semble-t-il, de vagues encouragements, peut-être, aux assureurs à assurer contre les risques du covid-19". Les artistes à la tête de cette initiative n’en restent pas là. Ils font plusieurs propositions à Franck Riester, notamment celle de prolonger "les droits des intermittents d’une année au-delà des mois où toute activité aura été impossible". La période d’inactivité liée à la pandémie de coronavirus pourrait empêcher de nombreux professionnels du milieu d’arriver au cumul des 507 heures de travail nécessaires pour renouveler le statut d’intermittent et leurs droits à l’assurance chômage pour l’année suivante. Les artistes demandent à Emmanuel Macron de "mesurer la responsabilité qui est ici la vôtre".

Par Valentine V.