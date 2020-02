Elie Chouraqui menacé de mort : pourquoi il a quitté la France (Exclu vidéo)

En juin dernier, Élie Chouraqui était l'invité de "Face à la scène" sur Non Stop People. Il avait profité de son passage pour révéler un tout nouveau projet, à savoir l'ouverture d'une école d'art dramatique. "J'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de transmettre, de faire profiter de mon expérience et de tout ce que j'ai vécu (...) On va avoir une grande table avec des professionnels puis on va voir les élèves qui passent devant nous. On va prendre tous ceux qui ont envie et on va les mettre dans différentes classes pour qu'on les aide au maximum (...) Le reste du temps, il y a des professeurs qui sont là, avec des caractéristiques qu'on va leur apprendre". Sur la Toile, Élie Chouraqui a mis en ligne un site baptisé "Studio de l'Acteur" sur lequel les gens intéressés peuvent s'inscrire à ses ateliers.

Un départ vers Israël en 2013

Ce week-end, Élie Chouraqui a fait son retour dans les locaux de Non Stop People pour assister cette fois-ci à l'émission "Good Morning Week-end" en tant qu'invité. L'occasion pour le scénariste et producteur de dévoiler les raisons pour lesquelles il a quitté la France en 2013 pour s'installer en Israël.

"J'avais envie d'aller voir ailleurs, de voir si je pouvais vivre d'une autre façon ailleurs (...) Il y avait cette montée de l'antisémitisme qui était un problème qui m'a inquiété, qui m'a angoissé... Quand on est menacé de mort tous les quinze jours, ça commence à faire beaucoup. Ce n'est pas qu'on a peur, mais on se dit : 'Pourquoi vivre dans ce stress, dans cette inquiétude permanente'. Je voulais me dire : 'Je vais passer un ou deux ans ailleurs'. Et puis, à un moment, on a pensé au Canada, aux États-Unis, à plein de choses avec toute ma famille. Je me suis dit : 'Pourquoi pas Israël, après tout, comme je suis juif, je peux devenir israélien à l'instant où je le souhaite", a-t-il confié.

Par Non Stop People TV