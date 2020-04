Elie Semoun inquiet pour la santé de son papa en Ehpad, il lance un appel à l'aide

Depuis que le coronavirus a touché l'Europe, la France tente de lutter contre la propagation du virus sur le territoire. Et l'inquiétude monte au sein des Ehpad, sévèrement touchés par le crise sanitaire. Le 26 mars dernier, en live dans "Clique à la maison", Elie Semoun a fait part de son inquiétude pour son père qui vit dans un établissement à Lyon touché par le virus.

"Ils les ont confinés dans leur chambre, mais papa est atteint d'un début d'Alzheimer donc, de temps en temps, il sort de la chambre et il va se balader dans la salle à manger. Les infirmier le rattrapent, gentiment, il retourne dans sa chambre. Je pense qu'il comprend la gravité de la chose, mais j'ai très, très peur (...) S'il y en a un qui est malade, il le refile à mon père... Ils tombent comme des dominos. Mon père a 88 ans, si ça arrive, on sera loin et... ça me donne des frissons, et à ma soeur aussi", a-t-il raconté.

"Il n'a plus le moral"

Après avoir réagi à l'annonce faite par Emmanuel Macron lundi 13 avril sur la prolongation du confinement en France, Elie Semoun a lancé "un appel à l'aide" à sa communauté sur Instagram. S'il garde contact avec son papa malgré la distance, l'état de santé de ce dernier n'est pas au beau fixe, comme il l'a confié dans une vidéo. "Il n'a plus le moral, parce qu'il ne nous voit plus ma soeur et moi depuis un mois, donc il dépérit", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Il est dans un Ehpad à Lyon qui a cruellement besoin de matériel : combinaises, masques FFP2, gants, sur-blouses... Si vous pouvez faire quelque chose pour eux, ce serait fantastique". Il a ainsi posté une seconde publication avec les coordonnées nécessaires pour faire parvenir le matériel à l'établissement. Et de conclure : "Je compte sur votre générosité, merci, merci, merci".

